„Igazán remélem, hogy jobban tudunk visszatérni. De amikor beülünk az autóba, nekivágunk a pénteki szabadedzéseknek, rohadtul be leszünk rozsdásodva. Érdekes lesz látni, hogy tudjuk felvenni a ritmust” – mondta a Mercedesnek adott interjújában az angol, aki az averziója ellenére is beül majd a szimulátorba.

Mivel versenykörülmények között utoljára tavaly december 1-jén vezettek a pilóták, sokan úgy vélik, hogy az újrainduláskor nem fognak épp remekelni a volánnál. A hatszoros világbajnok címvédő, Lewis Hamilton is osztja ezt a nézetet.

„Telefonon sokat beszéltem a csapattal, beszéltem Bonóval (Peter Bonnington, versenymérnök), Jamesszel (Vowles, vezető stratéga), hogy előálljunk valami tervvel. Minden rendelkezésünkre álló eszközt be kell majd vetnünk. Bár nem igazán rajongok érte, valószínűleg a szimulátorba is beülök majd, hogy a legjobb formában érkezzünk, úgy, mint ha nem is mulasztottunk volna versenyt.”

„Hogyan mehetünk úgy Ausztriába – már ha Ausztriában kezdünk – úgy, mint ha nyolc futam lenne a hátunk mögött? Hát, nagy kihívás lesz, nem is tudom, hogy sikerülhet-e, mindenesetre jó célkitűzés.”

