„Káosz lesz, de remélhetőleg kontrollált formában. Nem úgy értem, hogy mindenki esik-kel majd, de mindenki nagyon be lesz rozsdásodva, ami mellé izgalom, belemenősség párosul majd. Mindeni ugrásra kész lesz, és lesznek olyanok, akik képesek lesznek az izgalmi szinthez illően vezetni, mások meg nem. Lesznek vagány előzések, és lesznek benézett előzések. Lesz minden, ebben biztos vagyok” – magyarázta a BBC-nek a 30 éves ausztrál.

Többen is elmondták már, hogy a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet árthat a versenyzők formájának, így van ezzel a renault-s Daniel Ricciardo is, aki egyenesen káoszt jósol az első futamra.

Ricciardo úgy véli, a tapasztalt pilóták előnyben lehetnek, amikor újraindul a versenyzés.

„Ha az első-második F1-es évem lenne ez, ha még nem alkalmazkodtam volna hozzá teljesen, akkor igen, gondban lennék (hét hónap szünet miatt). Jó példa a téli tesztelés. Az első néhány téli tesztemen mindig sokkot jelentett az első nap, de ahogy múltak az évek, egyre kevésbé. Az újoncok, az első, második évüket kezdő srácok jobban megérzik majd ezt.”

Ricciardo persze messze nem újonc, sőt, tizedik F1-es idényének fut majd neki. A Red Bull-lal összesen hét futamot nyerő, de tavaly óta a Renault-nál, a középmezőnyben küzdő ausztrál azért még nem érzi úgy, hogy a vége felé közelít a karrierje, sőt, a végső célját még nem érte el:

„Az alapvető célom nem pusztán az volt, hogy eljussak a Forma-1-ig, hanem az, hogy világbajnokként távozhassak majd. Hogy örültem-e, hogy bekerültem? Borzasztóan! Hogy szeretem-e? Naná! De még nem értem a végére. Hogy most is élvezem-e még? Teljes mértékben.”

„Csalódott lennék-e, ha ma vége szakadna? Nagyrészt igen, mert én hiszem, hogy képes vagyok rá, így úgy érezném, valamiről lemaradtam. A bajnoki cím a végső cél. Amikor nem hiszem többé, hogy képes vagyok elérni, ki is szállok majd, de jelenleg még egyértelműen úgy érzem, hogy sikerülhet.”

Jó kérdés, hogy hol, melyik csapatnál lehet erre esélye – a helyzetet nehezíti, hogy a 2021-re tervezett szabályváltozások bevezetését elhalasztották, így a műszaki korszakváltás nem esik egybe Ricciardo szerződési ciklusával.

„Frusztráló, hogy az F1-ben mennyire számít, hogy az ember a megfelelő autóban legyen a megfelelő idényben. De előre tudtam ezt. És ez is egy izgalmas része a sportnak. Az is egy kihívás, hogy jól helyezkedj, hogy a jó csapatnál légy, amikor pedig jönnek a szabályváltozások, eldöntsd, hogy továbbra is ez a megfelelő csapat, vagy hiányzik valami? Itt kellene tovább építkezni?”

„Kicsit olyan, mint a sakk. Persze jó lenne, ha fekete-fehér lenne a dolog, mindenki ugyanolyan autóban ülne, és láthatnánk, ki a legjobb, de nem így működik. És azt pedig hiszem, hogy a legjobb mindig eljut az élre.”

