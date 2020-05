A Forma-1-es pilóták versenykörülmények között utoljára tavaly december 1-jén, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon vezettek, míg legutóbb – szűk három hónap szünet után – a téli tesztelés során nagyjából kétszer másfél napot köröztek az idei autókkal Barcelonában.

A koronavírus-világjárvány miatt az eredetileg tervezett 2020-as szezon összeomlott, a jelenlegi tervek szerint az idény július elején az ausztriai Red Bull Ringen indul majd el ténylegesen.

Több pilóta is utalt már rá, hogy hiába az otthoni erőnléti edzés és esetleg az online versenyzés, szimulátorozás, az éles körülmények közé való visszatérés nem lesz könnyű, és most ugyanezt jósolta a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is.