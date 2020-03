A koronavírus-járvány és a futamok lefújása, elhalasztása háttérbe szorította a 2020-as előszezon nagy botrányát, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Ferrari titkos alkuját, melynek keretében a felügyelőszervezet a nyilvánosság számára nem ismert feltételek mellett lezárta az olaszok szabálytalannak vélt 2019-es erőforrásának vizsgálatát.

A Mercedes vezetésével a nem Ferrari-kötődésű csapatok a múlt héten még válaszokat követeltek és jogi lépésekkel fenyegettek, de ha hinni lehet a híreknek, a német márka kihátrált az ügy mögül.

Az F1Insider.com azt állítja, a Mercedes és a Ferrari a legfelsőbb szinten egyeztetett, a stuttgarti cégvezér, Ola Källenius a Ferrari-elnök John Elkann-nal tárgyalt, abban egyeztek meg, hogy nem érné meg tovább rombolni az üggyel a Forma-1 és az érintett gyártók presztízsét.

A Mercedes kiszállása – már ha igaz – persze nem jelenti azt, hogy a történet végképp a süllyesztőbe került, a Red Bullnál is mélységesen felháborodtak, az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko több kemény nyilatkozatot is tett, nem lenne meglepő, ha ők tovább forszíroznák a dolgok, akár be is perelnék az FIA-t.