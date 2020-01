A Red Bull 2018 végén búcsút intett a Renault-nak, hogy 2019-től a Honda motorjaival folytassa. Az idény nyögvenyelősen indult, de az erőforrás meglepően jól muzsikált, a megbízhatósággal sem volt gond, így miután gatyába rázták az autót, Japánban pedig gőzerővel dolgoztak a motorfejlesztésen, a csapat nyártól igazán versenyképes lett, három futamgyőzelmet is behúztak Verstappennel, a holland a 3. helyen zárt a bajnokságban.

Max 🗣”I am really happy to have extended my partnership with the Team. I want to win with @RedBull and our goal is of course to fight for a World Championship together.” 🏆💪 #YesBoys pic.twitter.com/q96VwntD7o

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020