Bár 2019-ben is a Mercedes maradt a Forma-1 legerősebb csapata, az idény során voltak szakaszok, amikor a Ferrari és a Hondával új fejezetet nyitott Red Bull bizonyult a legjobbnak, az év végére az olaszok és a Red Bull Racing is három-három futamgyőzelmet húzott be.

2020-re természetesen mindkét rivális célja az, hogy legyőzzék a címvédő Mercit, de a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko szerint sokkal inkább két-, mint háromszereplős küzdelemről lehet majd szó.

„Az ellenfelünk a Mercedes lesz, különösen Lewis Hamilton” – állította a német Auto Bildnek.

„El kell ismernem, hogy szinte tökéletesen versenyez, pillanatnyilag ő a legjobb Forma-1-es pilóta, ami a teljes csomagot illeti, de utána Max Verstappen következik. Ami a Ferrarit illeti, már a tavalyi idény utolsó harmadában is előttük jártunk. Látszólag nincs már meg az az előnyük, főleg a motor terén, mint korábban.”