A Red Bull Racing 2019-re váltott a Honda erőforrásaira, és bár egy kicsit nyögvenyelősen indult a szezon, végül három futamgyőzelmet értek el Max Verstappennel.

A japán gyártó Forma-1-es főnökét, Jamamoto Maszasit a Lotus és a McLaren színeiben a Honda erőforrásait használva 32 futamgyőzelmet, három világbajnoki címet szerző Ayrton Sennára emlékezteti a holland ifjonc.

„A Hondánál nagyon fontos tényezőként tekintünk rá a sikereink szempontjából. Fiatal, de lenyűgözően versenyez. A Hondával való viszonyát tekintve olyan, mint egy fiatal Senna. Talán Max is tiszteli a Hondát, ismerősként tekint a márkára. Amikor Ausztriában a dobogón a logónkat mutatta, bizonyította, hogy ő is nagyon elégedett velünk. Emiatt mi is jó motort akarunk adni neki – persze mind a négy versenyzőnk nagyon fontos számunkra” – idézte az Autosport a japánt.