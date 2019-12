Olvass tovább

Talán valami reményt adhat, hogy felesége, Corinna Schumacher a napokban adott pozitív kicsengésű nyilatkozatot, amelyből akár azt is kiolvashatjuk, hogy férje állapota javult, de lehet, hogy csak a kommunikáció terén lesz változás, ezután egy kicsit nyitottabbak lesznek.

„A nagy dolgok is kis lépésekkel kezdődnek. Sok kis rész végül nagy mozaikká áll össze. Közösen erősebbek vagytok, a KeepFighting mozgalom is pontosan így adhat erőt másoknak” – állt a szurkolói klubnak címzett üzenetében.

Míg a hamarosan 51. születésnapját születésnapját „ünneplő” F1-legenda sajnos a legkevésbé sem aktív, fia, a már 20 éves Mick a nyomdokaiba lépett, szépen, lassan lépked az autóversenyzői szamárlétrán. Az ifjonc a gokartos, majd Forma-4-es évek után 2018-ban Forma-3-as Európa-bajnoki címet szerzett, idén a Forma-2-be lépett fel.

Az F2-ben ugyan nem mutatott sokat az első évében, de a Ferrari versenyzői akadémiájának tagjaként így is közvetlen F1-es szerepet kapott, tavasszal, Bahreinben a Scuderia és az Alfa Romeo idei autóját is tesztelte. A Német Nagydíj hétvégéjén, édesapja első bajnoki sikerének 25. és utolsó győzelmének 15. évfordulója előtt is tisztelegve a 2004-es Ferrarival tartott bemutatót Hockenheimben.

Schumacher lánya, Gina-Maria ugyan négy kerék helyett a négy lábat részesíti előnyben, de lovasként ő is tisztelgett idén édesapja előtt: egy bemutatón teljes Ferrari-szerelésben lépett a pályára.