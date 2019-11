A Forma-1-es legenda Michael Schumacher felesége, Corinna nagy lórajongó, saját lovastanyát is kapott férjétől még 2005-ben, 10. házassági évfordulójuk alkalmából, a lovak szeretete pedig átragadt lányukra, Gina Mariára is, aki évek óta versenyszerűen pattan a nyeregbe.

A 22 éves Schumacher lány ma egy veronai versenyen hagyományosabb felszerelés helyett hétszeres világbajnok édesapja előtt tisztelegve annak ikonikus vörös overallját és sisakját viselve, lovát takaróval F1-es Ferrarinak “maszkírozva” tartott bemutatót, a műsorba pedig még egy “bokszkiállást” is beiktattak.

Great tribute from Gina, dad's helmet and suit for 121ª edition Fieracavalli

9 November Verona (Italy)

