Mint arról már korábban beszámoltunk, Lewis Hamilton elbukta a dobogót a Forma-1-es Brazil Nagydíj után, megbüntették ugyanis, amiért kilökte a verseny végén a Red Bull-os Alexander Albont, továbbá két büntetőpontot is bejegyeztek a Mercedes hatszoros világbajnokának licencébe. Így Carlos Sainz örökölte meg a harmadik helyet, ami pályafutása első F1-es dobogóját jelentette.

Lewis Hamilton spins Alexander Albon with 1 lap to go. Albon was going for his first career podium. #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/rA1DXFKEQc

— AboutToGetMessi (@GoCechYourself) November 17, 2019