Az biztos, hogy emlékezetes pillanatokból nem volt hiány a Forma-1-es Brazil Nagydíjon. A 71 körös verseny végeredménye nem volt biztos, ugyanis még az utolsó körökben is történek incidensek: a második helyről rajtoló Lewis Hamilton kiütötte Alexander Albont a második helyről, így a Red Bull thai-brit versenyzője első dobogós helyezésétől esett el, még csak pontot sem szerzett.

A first podium was in sight for Alex Albon, until this 😱

Lewis Hamilton received a post-race penalty, dropping him from third to seventh#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/s3tkcHVL7C

— Formula 1 (@F1) November 17, 2019