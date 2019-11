Valtteri Bottas motorhibája alaposan felkavarta az állóvizet a Forma-1-es Brazil Nagydíj hajrájában, a biztonsági autós szakasz után igazi flúgos futamnak lehettünk szemtanúi, amely végül Max Verstappen győzelmét hozta. A zavarosban esélyes lett volna a dobogóra a két Ferrari is, ám csatájuk csúfos balesettel zárult: Sebastian Vettel támadta volna vissza a Senna-S után Charles Leclerc-t, viszont az egyenesben ráhúzta az autót a monacói csapattársára. Emiatt mindketten defektet kaptak, véget is ért számukra a futam.

„Előztem az 1-es kanyarban, amit élveztem is, majd a 3-as kanyarnál zárnom kellett az ívet, tudtam ugyanis, hogy Seb megpróbál majd visszatámadni, és így is tett. Kívülről próbálkozott, nagyon kevés volt a hely, de hagytam neki eleget. Aztán az egyenes végén megpróbált leszorítani belülre, nagyon közel voltunk egymáshoz. Minden nagyon gyorsan történt, így amint elindult befelé, összeértünk, én pedig defektet kaptam” – elemezte a balesetet a futam után Leclerc, aki egyébként a 14. rajtkockából zárkózott fel az élmezőnybe.

Leclerc elárulta azt is, hogy még nem tudta megbeszélni Vettellel az esetet, de semmiképpen sem szeretné azt, ha az ütközés kihatással lenne a jövőjükre. „Még nem találkoztam Sebbel, de biztos vagyok benne, hogy elég érettek vagyunk ahhoz, hogy magunk mögött hagyjuk a történteket” – folytatta gondolatait. „A csapat miatt nagyon sajnáljuk mindketten az ütközést. Egyik autónk sem ért célba, ez elkeserítő. Ami a jövőt illeti, elfelejtjük a mai napot, és folytatjuk a közös munkát.”

The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g

