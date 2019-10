Olvass tovább

„A holnapi nap ugyebár elmarad, ezért most az arra szánt gumikat is ma használtuk. Ez plusz két szettet jelentett, érdekes tanulmány volt. Talán több gumira lenne szükségünk egy-egy hétvégén, így egy eseményen akár három etapot is tudnánk futni.”

„Sokkal jobb lenne a rajongónknak is, ha az első, a második és a harmadik edzésen lenne három-három szettünk, mert pályán lennénk a kezdéstől fogva” – érvelt felvetése mellett. „Ehelyett jellemzően várunk mindig 20 percet, mielőtt kimegyünk.”

„Eléggé sima napot zártunk, megcsináltuk a programunkat. Azt hiszem, Valtterinek volt egy kisebb kicsúszása, de ezt leszámítva jó nap volt. Valtterinek is jó a tempója, nagyon gyors volt” – tért ki az értékelésre a világbajnoki éllovas Hamilton.

Bottas már óvatosabban fogalmazott a folytatást illetően: „Az elejétől jó volt a mai napot, összességében elégedett vagyok az autóval” – idézi szavait a Crash.net. „Csupán néhány dolog van, amin még finomítani kell, ilyen például az egyensúly, de a rövid és a hosszú etapokon is jók voltunk, legalábbis ma.”

„Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk arról, hogy ez csak egy szabadedzés volt. Továbbra is érzem viszont, hogy javult az autó, ami mindig jó érzéssel tölt el. Sokkal jobban tudjuk nyomni, mint eddig. Úgy gondolom, magunkra kell majd koncentrálnunk elsősorban, de való igaz, szorosnak ígérkezik a vasárnap az időmérővel és a versennyel.”