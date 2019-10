Olvass tovább

Problems for @Carlossainz55 at the start of FP1 The Spaniard has ground to a halt on the run down to Turn 1 😖#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/W3dUrD8FpW — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

It’s back to the pits for Carlos Sainz, with a little help from the marshals 👏#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/0iHEVZqrkb — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

Nem csak Sainznak voltak problémái, Antonio Giovinazzi Alfa Romeójával sem volt minden rendben. Csapata 20 perc után visszarendelte a bokszba az olaszt, aki lassan, de körbeért hidraulikai problémás autójával a pályán.

A csapatok elsősorban a Pirelli lágy és a közepes gumijait próbálgatták, az átlagosnál több kört futva az egy órával kevesebb gyakorlás miatt. Míg a Mercedes és a McLaren inkább a sárga oldalfalú abroncsokat nyűtte, a Ferrari, a Red Bull és a Renault versenyzői a pirossal színezett gumikkal köröztek többet. A nagy forgalomban néha félreértették egymást a pályán lévők, amit például Bottas gumija is bánt.

😲 Big lock up for Bottas at Spoon Curve as the Finn manages to avoid a slow-moving Leclerc#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/hTyErZ4zM8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

Az edzésnek volt egy újonc résztvevője is Jamamoto Naoki személyében. A Super Formula- és Super GT-bajnok 30 kört tett meg Pierre Gasly Toro Rossójával, ezzel a csapattársától, Danyiil Kvjattól csak egy tizedmásodperccel elmaradó 17. helyezett japán versenyző volt a legaktívabb a gyakorlás alatt.

A Japán Nagydíj péntek reggel hét órakor a második szabadedzéssel folytatódik.

