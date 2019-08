Forma-1-es pályafutása során a 2019-es Magyar Nagydíjon indulhatott először a pole-ból Max Verstappen, de pozícióját öt körrel a vége előtt át kellett, hogy adja a menet közben kétkiállásos taktikára váltó, ezáltal a verseny utolsó fázisában sokkal frissebb abroncsokon lévő Lewis Hamiltonnak, így 70 kör után a britet intették le győztesként, immár hetedjére a Hungaroringen.

Verstappennek nem lett meg az idei harmadik győzelem, a Red Bull csapatvezetője, Christian Horner ennek ellenére a stratégia védelmére kelt. „Szerintem a Mercedes ma csak gyorsabb volt nálunk. Az, hogy [Hamilton] egy másodpercen belül tudott maradni [Maxhoz], egészen lenyűgöző, és így lehetőségük adódott arra, hogy legyen egy ingyen kiállásuk” – mondta.

„Úgy pedig nem lett volna okos döntés kihívni Maxot, hogy csak ekkora az előnye. Minden tőle telhetőt megpróbált megtenni, ahogyan mi is. Akár már a második szektor végén is elöl lehetett volna Lewis, láthattuk. Az pedig, hogy most veszítettünk, nem probléma, mert megpróbáltunk kitartani.”

Miután Verstappen mellett elment Hamilton, a holland is kijött friss gumikért, aminek köszönhetően 1:17-es idővel megszerezte a leggyorsabb körért járó bónuszpontot. Az összetettben a harmadik helyen álló hollandnak így is már csak 7 pont a lemaradása a csupán a nyolcadik helyen végző, mindennek tetejében még a Mercedes főnökének csalódottságát is kiváltó Valtteri Bottasszal szemben.