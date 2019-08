A két Mercedes kettéválasztotta a Ferrarikat, Valtteri Bottas jobban ment Lewis Hamiltonnál. Max Verstappen azonban mind a négyüket átugrotta, a holland fél másodperccel gyorsabb volt Leclerc-nél is, aki a második mért körén odavágta autóját az utolsó kanyarban.

A monacói vissza tudott érni a bokszba, autóját azonnal betolták a szerelők a garázsba.

A szakasz végén csak úgy záporoztak a jobbnál jobb köridők a középmezőny versenyzőitől. Végül nem jutott tovább a két Williams, a két Racing Point és Daniel Ricciardo a Renault-val. George Russell teljesítményét azonban ki kell emelni, aki a 16. helyen végzett erőből, megelőzve a többi kieső versenyzőt.

“That was everything boys.”

A stunning effort from @GeorgeRussell63 and we JUST miss out on #Q2 in P16 👏#RK88 ends the session P20 and it’s onwards to race day! #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/QmHJT6CDOz

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 3, 2019