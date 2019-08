Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2019-es Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Az utolsó 60 perces gyakorlás ezúttal 10 perccel később kezdődött, miután a korábbi Forma-2-es futamon egy motorhiba miatt a 4-es kanyarban olaj terítette be a pályát. A csúszásmentesítést a versenyigazgató Michael Masi személyesen felügyelte.

Ralph Boschung’s engine gives way just a few laps from the finish #HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/RFqIpRUfkA

We have a delay of 10 minutes for the start of FP3, as the Marshalls continue to clean oil off the track #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/hF8GDd9A04

— Toro Rosso (@ToroRosso) August 3, 2019