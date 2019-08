Az edzés közepén viszonylag hosszú eseménytelen szakasz következett, mert a csepergő eső miatt félig-meddig nedves aszfalton a slick gumik már, az esőgumik pedig még nem lettek volna megfelelők, sem az abroncsok elhasználásának, sem az esetleges balesetek kockáztatásának nem lett volna értelme.

Az utolsó 20 percre már elég vizes lett a pálya ahhoz, hogy a csapatok intermediate (átmeneti) esőgumikon kiküldjék az autókat, a pilóták igyekeztek felmérni a körülményeket, a pálya trükkösebb pontjait, hiszen nem kizárt, hogy a szombat délutáni időmérőn is esik majd, akkor jól jöhetnek a most begyűjtött adatok és tapasztalatok.

Nagyon nem jött jól a csapadék a mercedeses Valtteri Bottasnak, hiszen a finn így másfél edzést veszített, miután délelőtt csak két installációs kört futhatott, mielőtt motorcseréről döntött nála a csapat.

Laser. Focus. 👊

The boys in that garage have successfully made the PU swap and the Finn gets his first laps in Hungary! 👏 #HungarianGP pic.twitter.com/N2ZccnW4K7

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 2, 2019