The hard work continues ahead of FP2 💪 #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/4EMXhz1cnW

Valtteri Bottas is the only driver to not set a time in FP1

Míg az egyik Merci az élen zárt, a másikat az utolsó helyen rangsorolták, Valtteri Bottas autója ugyanis elromlott, két installációs kör után a csapat úgy döntött, motort cserélnek a W10-esben, így a finn mért idő nélkül tudta le a délelőttöt. A cseréért nem jár büntetés, egy régebbi erőforrást építenek be.

A három élversenyző mögött a másik Red Bullt vezető Pierre Gasly már jelentősebb, fél másodperchez közeli lemaradással lett a 4., a ferraris Charles Leclerc-nek pedig nem sikerült normális, tiszta gyors kört futnia, így még a haasos Kevin Magnussen is megelőzte.

A top10 második felében a renault-s Nico Hülkenberg, a McLaren párosa, valamint az Alfa Romeó-s Kimi Räikkönen sorakozott.

Míg Magnussen igen jól ment az aktuális frissítésekkel szerelt autóval, a szezon eleji konfigurációt tesztelő Grosjean ezúttal küszködött, egyszerre panaszkodott alul- és túlkormányzottságra, pocsék leszorítóerőre.

Max Verstappen is off for the second time during FP1 😲

He'll be hoping it isn't a sign of things to come this weekend 👀#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/Vp8axBmwmT

— Formula 1 (@F1) August 2, 2019