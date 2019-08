Az első kanyarba még Lewis Hamiltonnal és Max Verstappennel egyszerre fordult be Valtteri Bottas a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíjon, ám ezután jöttek a gondok. A helyezkedésekből ugyanis Lewis Hamilton jött ki jobban, és a hármas kanyarban össze is ért a két Mercedes. Ez annyira megzavarta a finnt, hogy a ferraris Charles Leclerc is utat talált mellette a 4-es kanyar előtti szakaszon.

A balos előtt össze is ért a két autó, és Bottas korábban meggyengült első szárnya annyira megsérült, hogy néhány kör múlva muszáj volt lecserélni. A finn ezek után csak a nyolcadik helyig tudott felzárkózni, miközben Hamilton megnyerte a versenyt. Így 62 pontosra hízott hátránya az összetettben a brittel szemben, de ami még fenyegetőbb, hogy csak hét ponttal van mögötte a Red Bull-os Verstappen.