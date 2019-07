A Német Nagydíj hétvégéje során végig a két Ferrari volt a leggyorsabb a pályán, ám amikor igazán számított, mindkét autó megadta magát. Így Lewis Hamilton könnyedebben szerezhette meg pályafutása 87. pole-pozícióját Max Verstappen és Valtteri Bottas előtt.

Sebastian Vettel csak az utolsó helyről kezdheti a vasárnapi száguldást, míg Charles Leclerc legjobb esetben is csak a tizedik helyről indulva próbálkozhat Hockenheimben. A németet egy turbóhiba, a monacóit pedig az üzemanyagrendszer meghibásodása tette partvonalra.

🗣”I lost power”

Sebastian Vettel reporting power issues in his @ScuderiaFerrari. It’s a race against time to get the German back out on track for Q1.

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 27, 2019