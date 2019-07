Olvass tovább

Sebastian Vettel motorerőhiányra panaszkodott első gyors köre előtt. A német visszagurult a bokszba, ahol a Ferrari szerelői azonnal munkához láttak. A Mercedeseknek sem alakult jól az első próbálkozása: Hamilton körideje nem volt elég a továbbjutásra, Bottas pedig csak a negyedik lett Kimi Räikkönen mögött.

🗣”I lost power” Sebastian Vettel reporting power issues in his @ScuderiaFerrari. It’s a race against time to get the German back out on track for Q1. 📺Live on Sky Sports F1

Vettel négy perccel a szakasz vége előtt kiszállt az autójából és levette a bukósisakot, a Ferrari nem tudta megoldani a problémákat. Hamiltonnak eközben sikerült javítania, a brit feljött a harmadik helyre.

🗣”That is utter heartbreak for Sebastian Vettel” Vettel climbs out of his car with 4 minutes left in the session. He is out of Q1 in his home Grand Prix. 📺Live on Sky Sports F1

A szakasz végén hatalmas volt a tűzijáték, ugyanis a negyedik és a 16. helyezett között mindössze három tizedmásodperc volt a különbség. Végül nem jutott tovább Lando Norris a McLarennel, Alexander Albon a Toro Rossóval, a két Williams és Vettel a Ferrarival. Idén először továbbjutott a második szakaszba a Racing Point pilótája, Lance Stroll.

A Q2-ben elindult a taktikázás a gumikkal. A topcsapatok versenyzői a közepes keveréken hagyták el a bokszutcát, Pierre Gasly kivételével. Az első mért körök után Hamilton háromtizeddel gyorsabb volt Bottasnál, Leclerc ideje csak kettejük közé volt elég. Verstappen Red Bullja is rakoncátlankodni kezdett, a holland erőhiányra panaszkodott.

Disaster for Verstappen Like Vettel, he’s reporting a loss of power – heading back to the pits to try and get back out in Q2 He’s definitely not safe, currently P12#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/J7Ze3BEue2 — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Verstappen begurult, majd kihajtott a pályára. Úgy tűnt, hogy a problémák nem oldódtak meg, ám ekkor a gázra lépett, és elindult egy gyors körre. Végül a lágyakra visszaváltva futott egy erős időt, de a problémák nem szűntek meg állítása szerint.

Az idő letelt, a gyors körök után pedig a kiesőzónában ragadt Antonio Giovinazzi az Alfa Romeóval, Kevin Magnussen a Haasszal, Daniel Ricciardo a Renault-val, Danyiil Kvjat a másik Toro Rossóval és Stroll a Racing Pointtal.

A Q3 előtt Leclerc Ferrariján is serényen dolgoztak a szerelők, igencsak feszülten. Az első próbálkozások után Hamilton állt az élen Verstappen és Bottas előtt, miközben a Ferrari monacóija is kiszállt a kocsiból.

😱 Leclerc is out of the car He won’t be driving in Q3, despite good times all weekend#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/zQWLnmgQe1 — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Hamilton végül Verstappen előtt végzett, mögöttük Bottas és Gasly volt a nagyok sorrendje. A középmezőny legjobbja Räikkönen lett az Alfa Romeóval, aki Grosjean Haas-Ferrariját és Sainz McLarenjét utasította maga mögé. A legjobb tízbe Sergio Perez a Racing Pointtal és Nico Hülkenberg a Renault-val fért még be az idő nélkül záró Leclerc mellett.

Hamilton Hockenheimben pályafutása 87. pole-pozícióját szerezte meg.

A 2019-es Forma-1-es Német Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.

