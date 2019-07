. @MercedesAMGF1 bring a retro touch to #GermanGP to celebrate #Motorsport125 . A timely reminder of the good old days when health and safety meant wearing a scarf as well as your flat cap. pic.twitter.com/MrFQnWahCI

Negyed óra elteltével a két Ferrari volt a leggyorsabb. Leclerc és Vettel ideje jó ideig a lista tetején maradt, ugyanis sem Valtteri Bottas, sem Hamilton nem tudta átvenni tőlük a vezetést.

A versenybírák a szokásosnál is szigorúbban figyelték a pálya határait, különös tekintettel az első és az utolsó kanyarokra, ahol könnyű szélesen fordulni nagy sebességnél. Emiatt Vetteltől, Kimi Räikkönentől, Alexander Albontól és Hamiltontól is elvettek egy köridőt.

Track limits are being enforced here, both Vettel and Hamilton have just had times deleted

You’ve got to watch out for this kerb: the cars can go onto it but no part must go *over* it, onto the green painted area 👀🚫#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/32rjZbRXcc

