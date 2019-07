Idei ötödik, pályafutása 87. Forma-1-es rajtelsőségét szerezte Lewis Hamilton a hockenheimi kvalifikáción, csapata 200. futama előtt – a Mercedes világbajnoki éllovasa mögött Max Verstappen zárt a Red Bull-lal, a 3. helyen a másik W10-est kormányzó Valtteri Bottas végzett. A három pilótával a korábbi F1-es versenyző, a 2010-es DTM-bajnok Paul di Resta készítette az interjúkat az időmérő után.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): „Nem igazán tudom, hogyan hoztuk ezt össze. Egyelőre nem tudom, hogy mi is történt a Ferrarikkal. Ez a második hazai versenyünk a szezonban, nem mellesleg a 125. évfordulónk – hihetetlen, hogy így ünnepelhetjük. Pedig a Ferrari egész hétvégén erősnek látszott. Igaz, a mi autónk is jó volt, de a Ferrari ezúttal egy másik szinten volt. Azonban a végén jó köridőket futottunk. Elég jókat ahhoz, hogy Leclerc ellen küzdhessünk. Minden évben egyre gyorsabb itt az autó, már az első kanyar is majdnem padlógáz, és ez kihívást jelent.”

Max Verstappen, Red Bull (2.): „Óvatos voltam a Q1-ben, a Q3-ban pedig a tapadásomból veszítettem. Öröm ennyi holland szurkolót látni itt. Jó, hogy holnap az első sorból indulhatok, meglátjuk, mi lesz majd. Akár a pole is meglehetett volna, de szélesen fordultam a 8-as kanyarban. De ez is egy jó eredmény.”

Valtteri Bottas, Mercedes (3.): „Az esőnek nagy szerepe lesz a folytatásban, mindenesetre egy kicsit csalódott vagyok most. Küszködtem az időmérőn, meg kell néznünk, minden rendben van-e az autón, de holnap versenyezni fogunk. A Ferrari elképesztően gyorsnak tűnt, így tudtuk, hogy nehéz lesz megelőzni őket. Nem tudom, mi volt a problémájuk.”