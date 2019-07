A Mercedes már a hockenheimi előzetesében jelezte, hogy retrós festéssel indulnak a hétvégi Német Nagydíjon, amely amellett, hogy a (gyári) Merci 200. futama, az autóversenyzés születésének 125. évfordulója is.

A Mercedes eddig használt ezüst színe az egyik hagyományos német motorsportszín, ám erre a hétvégére a még régebbi fehérhez térnek vissza. (Teljes egészében még nem láttuk az autót, lehet, hogy csak az orr kap új színt.)

Az ezüst bevezetése is a stuttgarti márkához kapcsolódik. Az 1934-es évre tervezett versenyautójuk, a Mercedes-Benz W25 nagyon erős, versenyképes konstrukció volt, ám akadt vele egy kis gond: a tömege meghaladta az abban az évben bevezetett 750 kg-os határt, a csapat a fehér festék lekaparásával könnyített annyit rajta, hogy már megfeleljen az előírásoknak, így született meg az első ezüst nyíl.

