Pierre Gaslyval eddig nem járt jól a Red Bull, hiába teljesített a francia ígéretesen a Toro Rossónál tavaly, a nagycsapatnál egyszerűen nem tudja tartani a lépést Max Verstappennel. Gasly csak a csapat pontjainak negyedét hozta, legutóbb, Ausztriában kört kapott a futamot megnyerő hollandtól.

Mind a csapatfőnök Christian Horner, mind az energiaital-gyártó pilótaprogramját (is) irányító Helmut Marko leszögezte már, hogy az év végéig számolnak Gaslyval, az idény közben nem akarják lecserélni, ám az is világos, hogy ilyen teljesítmény mellett a jövő évre nem maradhat.

Marko most elárulta, meddig kéne javulást mutatnia a franciának ahhoz, hogy 2020-ra is esélye lehessen a folytatásra.

“Pierre nagyon keményen dolgozik a csapattal, ezért is van olyan gyakran a szimulátorban. Nem áll szándékunkban más pilótára cserélni őt. A versenymérnöke is fiatal, biztosan ez is benne van (a gyengébb teljesítményben). Emellett a barcelonai balesetek is sokat ártottak az önbizalmának. De láttunk már erős versenyeket Pierre-től, közösen dolgozunk, hogy kihúzzuk őt a hullámvölgyből” – magyarázta Marko egy friss megszólalásban.

“Ami a 2020-as felállást illeti, azzal majd szeptemberben vagy októberben kezdünk foglalkozni” – tette hozzá.