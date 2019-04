A Red Bull 2019-es idénykezdete elmaradt az elvárásoktól, így szárnyra kaptak a találgatások Max Verstappen jövőjét illetően, felmerült, hogy a szerződésében lévő, az eredményekre vonatkozó kitételek alapján akár az idei év végén is távozhatna a csapattól.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko két hete megerősítette, hogy a 2020-ig szóló szerződésben van az eredményeket illető kilépési opció, sőt azt is hozzátette, hogy a Mercedes-főnök Toto Wolff hívogatja is Verstappent és a versenyző apját, Jost.

Az állítást először Verstappen papa cáfolta, leszögezte, hogy Wolffnak nincs is meg a fia száma, és csak ők szoktak beszélgetni időnként. Sanghajban ugyanezt mondta a Red Bull-versenyző is, mostanra pedig a Mercedes-főnök is megismételte a cáfolatot, igaz, már-már gyanúsan ugyanazokkal a szavakkal, mintha összebeszéltek volna.