“Tudtuk, hogy valamelyik csapat elvitte volna őt” – szögezte le Brown, hozzátéve ugyanakkor, hogy nem emiatt adtak neki szerződést a jövő évre. “Mindig is az volt a terv, hogy a nyári szünet környékén döntünk, szóval ez nem jelentett külön nyomást, nem ez váltotta ki a döntést, de azzal is tisztában voltunk, hogy ha nem nálunk versenyez, akkor egy másik csapat elvinné.”

A tavalyi a Forma-3-as Európa-bajnoki címet megnyerő, idén a Forma-2-ben a mercedeses George Russsell-lel a címért küzdő angolt korábban a Red Bull-lal, pontosabban a Toro Rossóval is hírbe hozták, a McLaren-vezér Zak Brown meg is erősítette ezt egy friss interjúban:

A McLaren hétfőn bejelentette, hogy a 2018-as idény végén elbúcsúznak Stoffel Vandoorne-tól, majd nem sokkal később az utódját is megnevezték , Carlos Sainz mellé a csapat 18 éves neveltjét, Lando Norrist ültetik 2019-ben.

Olvass tovább

“Feltételezem, hogy a Toro Rosso lett volna, de a hozzám befutó telefonhívások alapján úgy gondolom, több csapat is érdeklődött iránta.”

Brown menedzsmentjének is tagja, de hangsúlyozta, hogy a szerződtetéshez nem volt köze, a szerződési tárgyalásokról kimentette magát, a döntést pedig amúgy is az igazgatótanács hozta meg: “Az érdemei alapján kapott ülést, és ha nem nálunk kapott volna, akkor egy másik Forma-1-es csapatnál.”

A McLaren-főnök Vandoorne-ról is beszélt, azt mondta, lehetséges, hogy valamilyen formában a jövőben is velük marad a belga:

“Szerintem Stoffel egyértelműen F1-es kaliber, és ha a Toro Rossónál lennék – úgy tűnik, náluk még mindkét ülés szabad jövőre – egy szempillantás alatt igazolnám. Elég rossz autónk volt az elmúlt két évben. Fernando gyorsabban képes volt alkalmazkodni a nagy tapasztalata miatt. De Stoffel közel volt hozzá, közelebb, mint néhány korábbi csapattársa. Kiemelkedő versenyző. De végső soron mi a jövőbe tekintünk, Landóban pedig leendő sztárt látunk. De egy más környezetben, jobb autóval szerintem Stoffel is ragyoghat még.”

“Bármiben hajlandóak leszünk segíteni Stoffelnek, nem is kérdés. Családtagnak tekintjük, nagyszerű volt vele dolgozni, és remélem, hogy Forma-1-es lehetőséget kap, megérdemelné. De ahogy köztudott, a más kategóriákban való részvételt is mérlegeljük, és örömmel megtartanám Stoffelt, ha olyan ülést tudunk ajánlani neki, amit ő is szívesen elfogadna.”

Forrás: Fotó: Europress