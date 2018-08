Az orosz Danyiil Kvjat igen érdekes pályát járt be a Red Bull-lal, az orosz versenyzőt az energiaital-gyártó 2014-ben emelte be a Forma-1-be utánpótlásprogramjából, majd egyetlen Toro Rossó-s év után már elő is léptették a nagycsapathoz, Sebastian Vettel utódja lett.

Hamar véget ért azonban az élmezőnybeli szereplés, Kvjatot 2016 tavaszán visszaküldték a Toro Rossóhoz, helyét átadták Max Verstappennek, és miután az orosz a lefokozást követően nem tudott magára találni, a tavalyi szezon utolsó harmadában végképp búcsút intettek neki.

Kvjat a Ferrarinál talált szimulátoros fejlesztői munkát, ám lehet, hogy újra a Toro Rossónál köt ki.

Miután Daniel Ricciardo nagy meglepetésre a Renault-hoz szerződött 2019-re, az ausztrált Pierre Gaslyval pótolják majd, ám a fiatal francia előléptetése után házon belül nincs kit a Forma-1-be emelni a pilótanevelő programból.

Az elmúlt időszakban felmerült már a mclarenes Lando Norris és Stoffel Vandoorne, valamint a Ferrari-nevelt Antonio Giovinazzi neve is, de a Motorsport.com szerint a legesélyesebb jelöltnek pillanatnyilag Kvjat látszik, a Ferrari-főnök Maurizio Arrivabene Spában már tárgyalt is az orosz visszaengedéséről Christian Hornerrel és a Red Bull motorsportfőnökével, Helmut Markóval.

Bár Kvjat már igen sok mindent látott és megélt az elmúlt években, még mindig fiatal, csak 24 éves, így nem késő, hogy újraindítsa F1-es versenyzői karrierjét – főleg, hogy a Red Bull tavaly ősszel a nála jóval öregebb és jóval régebben elküldött Brendon Hartley-t is visszahívta.