“Szerintem elég furcsa, hogy itt egy pilóta, aki győzött Makaóban és futamokat nyer a Forma-3-ban, de nem vezethet fiatal pilótáknak szánt tesztnapon. Ezt meg kellene vizsgálni. Úgy gondolom, hogy az FIA-nál is elgondolkodtak ezen, hiszen vannak versenyzők, akik sokkal gyengébb eredményekkel az F1-ben lehetnek” – panaszolta a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner.

A probléma egyszerű: a versenyzőnek messze nincs elég pontja az F1-es szuperlicenchez, de még a tesztelésre jogosító “nemzetközi A” versenyengedélyhez sem, így a Red Bull nem vetheti be a Magyar Nagydíjat követő hungaroringi Forma-1-es teszten.

Mivel egy 2015-ös Forma-4-es versenyincidens után egy évre eltiltották, Ticktumnak jelenleg mindössze 2 pontja van a szuperlicenchez szükséges 40-ből, amelyek az év végén ráadásul elévülnek, és ha idén meg is szerzi a Forma-3-as Európa-bajnoki címet, azzal is “csak” 30 pontot szerez, amivel legfeljebb a teszteléshez szükséges “nemzetközi A” (14 pont) és a kizárólag a szabadedzésekre szóló szuperlicencet válthatja ki (25 pont), a Toro Rossóba valószínűleg 2019-ben sem ülhet be.

“Dan legfontosabb feladata most a Forma-3-as bajnokság megnyerése, amire jó esélye is van idén. Nagyon gyors pilóta, nem a legjobb csapatnál van, de így is szépen talpra állt és fontos leckéket kapott a Forma-4-es ügy és az eltiltás kapcsán” – mondta Horner.

A Red Bull főnök azt is közölte, hogy a hungaroringi teszten a szimulátoros fejlesztőjük, a szintén angol Jake Dennis vezet majd az egyik napon.

Forrás: Fotó: Red Bull