A múlt héten még úgy tűnt, hogy a Force India megmenekülése után csak napok kérdése lesz a csapatnál régóta szolgáló Sergio Perez hosszabbításának bejelentése, maga a mexikói is azt nyilatkozta, hogy tudja, hol lesz 2019-ben, és hamarosan rendeződik is a kérdés.

A brit Sky Sports ugyanakkor most azt dobta be, hogy Perez nem feltétlenül marad a silverstone-i alakulatnál, ugyanis akár ő is lehet a már Fernando Alonso helyére igazolt Carlos Sainz partnere jövőre.

Perez számára nem idegen a McLaren, hiszen 2013-ban ő ült a Mercedeshez távozott Lewis Hamilton helyére, ám csak egy évig volt Jenson Button csapattársa, ugyanis az idény végén kurtán-furcsán elküldték saját neveltjük, Kevin Magnussen kedvéért, aki aztán hasonlóan járt egy évvel később.