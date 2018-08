Nem sokkal 19 óra után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette a hírt. A felügyelőszervezet bejelentette, hogy a már csak jogilag létező Force India-csapatot – korábbi tulajdonosok egyetértésével – kizárták a 2018-as világbajnokságból, pontjai törlődnek, ugyanakkor befogadták a Racing Point Force India nevezését, így a silverstone-iak a Belga Nagydíjtól új néven, de versenyezhetnek.

#F1 – The FIA has approved a mid-season entry from Racing Point Force India https://t.co/zkRpI3mHDd

— FIA (@fia) August 23, 2018