“Egy: sosem dolgoztak velem, kettő: öt-vagy hat alkalommal hívtak az elmúlt hét évben, most meg arról beszélnek, hogy lojálisak az utánpótlásprogramjukhoz és az ifjoncaikhoz. Fura volt ez és nem volt fair velem szemben. Írtam is Christiannak a nyilatkozat után, ő pedig e-mailben bocsánatot is kért, remélem, hogy a hétvégén élőben is megteszi majd.”

A Red Bullnál ugyanakkor nem hagyják magukat, a motorsportfőnök, Helmut Marko gúnyosan úgy reagált, hogy “biztosan valamelyik Alonso-rajongó szerelőnk vagy mérnökünk” kereste a spanyolt és Horner is visszautasította Alonso állítását:

“Nem tudom, talán Franz (Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke) tett neki ajánlatot… De a Red Bull részéről idén nem volt ajánlat. Fernando Alonso nagyszerű versenyző, az egyik legjobb Forma-1-es pilóta. De egyszerűen nem illik a csapatunk profiljába, nem illik ahhoz, hogy invesztálunk a fiatalokba, hogy utánpótlásnevelő csapatunk van a Toro Rosso képében. Szomorú lesz, hogy távozik a Forma-1-ből, de az biztos, hogy a Red Bull Racing részéről nem kapott semmiféle ajánlatot.”

Forrás: Fotó: Europress