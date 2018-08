“Úgy gondolom, hogy megvan a lehetőség arra, hogy a Forma-1 kevésbé kiszámítható legyen, fontos, hogy megvalósítsuk ezt. Ha megnézzük, a 2015-ös idény óta csak három csapat tudott nagydíjat nyerni, csak három, ami tényleg elég kiszámítható” – kezdte Bratches, még alá is becsülve a dolgot, hiszen a Lotus és Kimi Räikkönen 2013-as sikere óta nem nyert más, csak a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull.

Egy héttel ezelőtt jelentették be , hogy a mclarenes Fernando Alonso 2018 végén elhagyja a Forma-1-et. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta a hosszútávú világbajnokság (WEC) silverstone-i fordulója előtt múlt csütörtökön újságíróknak azzal indokolta a döntését , hogy az F1 túlságosan kiszámíthatóvá vált, nincs igazi verseny, mert csak a három élcsapat, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull küzdhet a győzelemért.

“Ha megnézzük a Premier League-et, a 2014-15-ös idény óta az aktuális utolsó három csapat az esetek 29 százalékában le tudta győzni vagylegalább döntetlent játszott az első hat tagjaival. Nyilván csak a legelvakultabb Cardiff-szurkoló gondolhatja, hogy a csapat idén bajnok lesz, de azért a Chelsea vagy a Manchester City ellen is a győzelem esélyének tudatával futhat neki, és időnként be is válik a dolog. A Forma-1-ben ilyesmi nem történhet.”

“Úgy gondolom, hogy Alonsónak igaza van, de meg is van a tervünk arra, hogy változtassunk ezen, csak azt kívánom, hogy bárcsak itt lenne még 10 évig, hogy ő is a részese lehessen! De így is nagyszerű nagykövete volt a sportágnak, igazi hős, legenda.”

“Üzleti szempontból csalódott voltam a döntése miatt, de nagyon rég az F1-ben van, eljutott a csúcsokra is, így tiszteletben tartom, hogy tovább akart lépni. Remélem, hogy azért a jövőben is számíthatunk rá a nagykövetünkként!”

