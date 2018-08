“Azért van ez, mert a pályán zajló események gyengék voltak a hétvégén, én ezt érzem most az F1-ben, és szerintem más szériák jelenleg jobb versenyt, több élvezetet, több örömöt kínálnak, ezt keresem.”

Olvass tovább

Alonso elismerte, hogy valószínűleg maradt volna, ha eséllyel küzdhet a harmadik világbajnoki címért, de akkor sem élvezte volna igazán az F1-es szereplést:

“2003-ban, 2004-ben, 2008-ban, 2009-ben, 2011-ben sem igazán nyertem futamokat, de akkoriban legalább nem lehetett előre megmondani, mi lesz Spában vagy Monzában. Most előre borítékolhatjuk az eredményt, egy-két eltéréssel előre leírhatjuk az első 15-öt. Nagyon rossz, hogy ennyire kiszámítható lett az egész.”

“Elmegyünk Barcelonába, aztán a téli teszt első napjának végén már tudjuk, mi is lesz Abu-Dzabiig, egészen novemberig. Nekem nem is akkora baj, hiszen 18 év alatt minden álmomat túlszárnyalta, amit elértem. De más pilóták, fiatal versenyzők számára nehéz ez, csak azt remélhetik, hogy a következő idényre valami hihetetlen dolgot húz a csapatuk, esetleg ajánlatot kapnak az egy-két élcsapat valamelyikétől. Sikerre éhes versenyzőként nem könnyű ez. Ha nem változnak a dolgok, nagyon nehéz lesz a jövőben azoknak, akik eredményeket szeretnének elérni.”

Az idén a WEC-ben a Toyota színeiben eddig mindkét fordulón, Spában és a Le Mans-i 24 óráson is győző spanyol egyelőre még mérlegeli, mit is csinál majd 2019-ben, marad-e a Toyotánál a hosszútávú vb-n, vagy inkább Amerikába megy az IndyCarba, mindenesetre – ahogy a kiszállás keddi bejelentésekor is mondta – a későbbi Forma-1-es visszatérést sem zárja ki:

“Az ajtó teljesen nyitott, ugyanis szerintem életem legjobb formájában vezetek. Miért is zárnék ki bármit a jövőt illetően? Még mindig fiatal vagyok. Nem vagyok 45 éves. Erősnek érzem magam, idén 27 versenyen indulok. Elmondtam, miért szállok ki, de ki tudja, mi lesz később? Ezért nem zárok ki semmit.”

Forrás: Fotó: Europress