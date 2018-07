A frusztrált Hamilton emiatt csak a 14. helyen végzett az időmérőn, de az esetleges javítás miatti további büntetések befolyásolhatják még rajtpozícióját, miközben bajnoki riválisa, Sebastian Vettel az első rajtkockából vághat neki hazai futamának.

Nem sokkal később csapata, a Mercedes is Hamilton védelmére kelt. A Twitteren közzétett bejegyzések szerint a 44-es rajtszámú Ezüstnyílon már az első kanyar előtt jelentkezett a hidraulikai probléma, elment a szervó, ezért fordult szélesen be a kanyarba, majd emiatt pattogott az autó.

UPDATE: The car’s ‘jumping’ moments seen on TV were a consequence of the hydraulic failure, rather than the cause of it. 2/2 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/KmGSOJ6Q23

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 2018. július 21.