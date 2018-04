A Forma-1-es versenyigazgató, Charlie Whiting azt mondja, ő nem érzi szükségét, hogy külön beszéljen Verstappennel, bízik benne, hogy a büntetőpontok – most újabb kettőt kapott, ötnél jár az automatikus eltiltást jelentő 12-ből – óvatosabbá teszik a hollandot.

“Igen, valószínűleg indokolt a kritika, de erre vannak a büntetőpontok. Mostanra öt pontja van, szóval szerintem biztosan óvatosabb lesz. Szerintem nekem nem kell vele elbeszélgetnem, a versenybírók tették a dolgukat. Hibázott, megkapta érte a büntetését” – nyilatkozta Whiting.

