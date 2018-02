Kedden tartották a 2018-as Renault, az RS18 premierjét, a technikai specifikációkból pedig kiderült, hogy az autóban dolgozó idei motor több mint 950 lóerős.

A szám több szempontból is érdekes. Egyrészt a Renault úgy fogalmazott, hogy a fejlesztés során a megbízhatóság volt az elsődleges szempont, ez pedig arra utal, hogy ennek oltárán feláldozhattak néhány lóerőt.

Korábbi hírek alapján a Mercedes és a Ferrari is megközelítheti, vagy akár át is lépheti az 1000 lóerős teljesítményt idén, vagyis óvatos becslések szerint is minimum 20-30 lóerős hátrányban lehetnek a franciák (Alonso tovább tépheti a haját a McLarenben?). Már persze ha igaz az, amit a specifikációs listára írtak.