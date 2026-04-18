Bár idénre is 24 fordulót ütemeztek, a február végén az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háborúnak „köszönhetően” lefújták a térségbe tervezett futamokat, azaz a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat, így áprilisban F1 nélkül maradunk.

Ugyan a száguldó cirkuszban senki sem verseng május elejéig, a gyárakban és a szimulátorokon, valamint a Pirelli gumitesztjein ezekben a hetekben is folyik a munka – ez nem a háromhetes, kötelező bezárásos nyári szünet! – egyesek pedig a kényszerleállás alatt is vezetnek más kategóriákban.

A Red Bull-os Max Verstappen már tavaly belekóstolt a GT-versenyzésbe, majd idén tavasszal még magasabb szintre emelte ezt, már a Kínai és a Japán Nagydíj közötti hétvégén versenyzett és nyert – bár utólag a csapat hibájából kizárták – a „Zöld Pokolban”, május közepén pedig a 24 órás versenyen indul majd Nordschleifén. A holland a felkészülés keretében azóta újra GT3-assal tesztelt, míg a múlt hétvégén az Aszon Martin-os Lance Stroll ugyancsak GT-futamon indult, a kanadai a GT Európa-kupa Paul Ricard-i fordulójának vágott neki, a 6 órás versenyről végül műszaki hiba miatt búcsúzott.

Persze messze nem ők az első aktív F1-es pilóták, akik a királykategórián kívül is próbára tették magukat, ahogy nem F1 sztárok is belekóstoltak már komolyabban a száguldó cirkuszba – versenyhétvége híján mostani kvízünkben ezt a témát járjuk körül.

Kattints, hogy kiderüljön, kire-mire és honnan emlékszel!

