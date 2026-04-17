Az autópályás közlekedéssel kapcsolatban örök példa Németország, ahol még mindig vannak bőven korlátozás nélküli szakaszok. Ezek állandó szakmai, társadalmi vitára adnak alapot, de azt ritkán vizsgálják, hogy a lehetőség tényleg azt jelenti, hogy a helyi autósok őrült módon száguldanak?

Egy nagyszabású, mintegy 1,9 milliárd jármű mozgását vizsgáló kutatás, amelyet a tartós sebességkorlátozás nélküli német autópályákon végeztek, rávilágított a tényleges átlagsebességre. A várakozásokkal ellentétben a sofőrök mindössze 1%-a lépi túl a 160 km/h-s tempót. A tanulmány eredményei erősen megkérdőjelezik egy szigorúbb szabályozás szükségességét.

Sebesség a német autópályákon: mítosz és valóság

A Német Gazdaságkutató Intézet (IW) tanulmánya azonban számos megrögzött tévhitet cáfol. A padlógázzal, extrém tempóban száguldozó sofőrök képével ellentétben az adatok egészen más valóságot mutatnak.

A kutatás szerint a szigorú korlátozástól mentes autópálya-szakaszokon az átlagsebesség mindössze 113,5 km/h – ez az érték jóval elmarad az általános sebességkorlátozás támogatóinak félelmeitől. Ráadásul az autósok 83%-a 130 km/h alatt marad, ami egyben a hivatalosan ajánlott sebesség is Németországban. Csupán 10% autózik 130 és 140 km/h közötti tempóban, és alig 1% az, aki átlépi a 160 km/h-s határt.

De miért mennek ilyen mérsékelten a németek, ha egyszer a gázpedálba tiporhatnának? A tanulmányt szemléző Der Spiegel szerint ez a tendencia elsősorban a tempomatok egyre elterjedtebb használatával és az üzemanyag-fogyasztás iránti egyéni tudatosság növekedésével magyarázható. Úgy tűnik, az autósok önként választják a nyugodtabb vezetést, ezzel csökkentve a baleseti kockázatot, miközben optimalizálják az üzemanyag- vagy éppen az áramfogyasztásukat.

Egy másik figyelemre méltó adat, hogy az átlagsebesség az elmúlt években folyamatosan csökken. Míg 2021-ben ez még 116,5 km/h volt, 2022-re 115,2 km/h-ra esett vissza, 2024-re pedig elérte a 113,5 km/h-t.

Egy esetleges sebességkorlátozás lehetséges következményei

Bár az adatok azt mutatják, hogy a legtöbb sofőr korántsem aknázza ki autója teljesítményét, a szigorúbb szabályozás kérdése továbbra is terítéken van. A sebességkorlátozás mellett érvelők leginkább környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági okokat hoznak fel. Az egyik legfőbb érv a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Egy egyenletesebb, kiszámíthatóbb tempó ugyanis visszaszorítaná a felesleges gyorsításokat és fékezéseket, ami hatékonyabb energiafelhasználást tenne lehetővé.

Az IW tanulmánya azonban rámutat, hogy ennek a lépésnek a környezeti hatásait jelentősen tompíthatja az elektromos autók térnyerése. Mivel a villanyautók összességében tisztább energiával működnek, mint a belső égésű motoros járművek, a sebességkorlátozás ökológiai haszna a vártnál kisebb lehet.

Egy másik gyakran hangoztatott érv a forgalom áramlására vonatkozik. Az egyenletesebb sebesség megelőzhetné a hirtelen forgalmi ingadozásokat, mérsékelve ezzel a dugók és a ráfutásos balesetek kockázatát. Az IW elismeri ezt a lehetőséget, de árnyalja a jelentőségét: mivel a sofőrök túlnyomó többsége már most is mérsékelt sebességgel vezet, egy szigorú korlátozás bevezetésének a forgalom ritmusára gyakorolt hatása csak korlátozott lenne.

A sebességhatárok kérdésén túl a szakértők a közlekedés jövőjét érintő, jóval égetőbb kihívásokra is figyelmeztetnek. Thomas Puls, az IW közlekedés-közgazdásza szerint “a valódi vészhelyzet az infrastruktúra állapotában keresendő”.

Az elöregedő utakkal és alulméretezett hálózatokkal küzdő Németországnak elsősorban a közúti infrastruktúra karbantartási és fejlesztési válságát kellene megoldania.

Bár a sebességkorlátozásról szóló vita minden bizonnyal folytatódik, ez a tanulmány végül is egy sokkal árnyaltabb valóságra világít rá. A sofőrök többsége már elsajátította a mérsékelt vezetési stílust, ami az általános sebességkorlátozás szükségességét sokkal kevésbé teszi indokolttá, mint azt elsőre gondolnánk.