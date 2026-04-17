Nemcsak a gyorshajtókra figyelnek a görög autópályák fizetőkapuinál: a független adóhatóság, az AADE olyan kamerarendszert vetett be, amely a rendszámok alapján azt is követi, mennyi időt tölt egy-egy külföldi autó az országban. Ebben egy erre a célra fejlesztett mesterséges intelligencia is segíti az egyenruhásokat. Az egésznek azért van jelentősége, mert a görög szabályozás szerint egy külföldi rendszámos jármű 12 hónapon belül legfeljebb fél évet maradhat az országban, és ezt is csak akkor, ha a tulajdonosa nem görög lakos.

Az adatokból összeálló kép alapján a hatóság speciális egysége, a DEOS országos akciót indított, amelynek első nagy eredménye egészen látványos lett:

229 nagy értékű autót foglaltak le a napokban. Az érintett flotta becsült értéke meghaladja a 10 millió eurót, vagyis nagyjából 4 milliárd forintról van szó.

A lefoglalt autók között bőven akadt olyan, amelyre bármelyik autórajongó felkapná a fejét. A hatóság közlése szerint Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz és Audi modellek is fennakadtak az ellenőrzésen, egyes példányok értéke pedig a 750 ezer eurót, azaz közel 300 millió forintot is elérte.

A zsákmányban állítólag olyan különlegességek is voltak, mint egy fehér Ferrari 599 GTB, egy sárga F430 Spider, egy lila Porsche 911 GT3, illetve több AMG Mercedes.

A razziák nem korlátozódtak az utakra

Az ellenőrök parkolókban, autókereskedésekben, használtautó-telepeken, sőt privát garázsokban is vizsgálódtak, főleg olyan helyeken, ahol nagy az üzleti forgalom és gyakran fordulnak meg drága autók. A cél nem pusztán az volt, hogy megtalálják a szabálytalanul használt járműveket, hanem az is, hogy feltárják a mögöttük álló pénzügyi trükközést.

És itt kezd igazán keménnyé válni az ügy. A hatóságok szerint a feltárt szabálytalanságok között szerepel a járművek elmulasztott görögországi honosítása, a jogosulatlan használat, az Európai Unión belüli szabálytalan közlekedés, az alulárazás, valamint több olyan adóügy is, amely a tulajdonosok bejelentett jövedelmével, adórezidenciájával, illetve a vagyon eredetével kapcsolatos.

Magyarán nem egy esetben azt is vizsgálják, miből tellett az adott embernek drága autóra, ha a hivatalos papírjai alapján ennek semmi nyoma nincs.

A vizsgálatok során ráadásul nem csak adminisztratív problémák kerültek elő. Több autónál manipulált alvázszámokat találtak, ami lopott járművek gyanúját is felveti, egy kocsiban pedig kokaint is felfedeztek. Innen nézve a történet már messze nem arról szól, hogy valaki kicsit tovább használta a külföldi rendszámos autóját a megengedettnél.

A lefoglalás tehát sok tulajdonosnak valószínűleg csak a kezdet. A várható bírságok egyes esetekben az autó értékének jelentős részét is elérhetik.

Úgy tűnik, Görögországban mostantól nem elég egy jó fedősztori és egy külföldi rendszám: a fizetőkapuk kamerái és az adatbázisok összevetése után könnyen kopogtathat a hatóság a garázsajtón.