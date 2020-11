2004-ben váltotta a Ferrari F430-as a korábbi gömbölyded vonalú 360-ast, mára pedig ez lett az elérhető árú modern, középmotoros olasz sportautó. Sokan épp ezért nem is kedvelik annyira, hiszen már nem annyira exkluzív és különleges. Nekem viszont továbbra is az egyik kedvencem marad, még akkor is, ha ezt most ilyen unalmas szürke és belül még annál is fantáziátlanabb fekete.

Formáját a Pininfarina jegyzi, egész pontosan az autóipar egyik legsokoldalúbb formatervezője, Frank Stephenson rajzolta az F430-as vonalait. A legfőbb cél az volt, hogy aerodinamikailag fejlettebb legyen elődjénél. Sikerült csökkenteni a légellenállást és egyúttal növelni a leszorítóerőt, mindezt lefalazott beömlők és ágaskodó légterelők nélkül. Több múltidéző elem is került rá, mint az első lökhárító oválisai a Ferrari 156-os F1-es versenygépről vagy a Testarossa ihlette tükrök.