Az olaszok nem csak kirakati darabnak tartják a helyben gyártott szupersportkocsikat. A helyi autópályákon cirkáló Lamborghini Huracán különleges bevetési eszközként szolgál, amibe annyi kilométert tekertek bele, amit sok magyar autós egy Suzukival sem ér el.

A számláló már elhagyta a 350 ezer kilométert, és még mindig rendületlenül rója az olasz autópályákat. Olyan küldetéseket teljesített, amelyek szó szerint életeket mentettek, és ez magyarázza azt a különleges tiszteletet, amivel a rendőrök beszélnek róla.

Ez a példány nem egy „széria” Huracán. Ez egy LP 610-4 Polizia kivitel, amelyet az Automobili Lamborghini mérnökei kifejezetten a rendőrség igényeire szabva készítettek. A sant’agatai márka 2014 környékén adta át az első Huracánokat, folytatva a korábbi Gallardo-flottával megkezdett nagy múltú együttműködést.

Az autóban egy 5,2 literes, V10-es motor szolgáltatja a 610 lóerőt, maximális forgatónyomatéka 560 Nm 6500-as fordulattól. Az 1,4 tonnás, összkerékhajtású sportautó 3,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, végsebessége pedig meghaladja a 310 km/órát.

A Polizia Stradale többi járművéhez hasonlóan ez a gép is megkapta a járőrfeladatokhoz elengedhetetlen felszereléseket: kék fényeket, digitális rádiót, fedélzeti kamerát és dedikált kommunikációs rendszert. Van azonban valami, amiben messze túltesz a civil köntösbe bújtatott Alfákon vagy Fiatokon: az első csomagtartóban egy speciális hűtőrekesz található szervszállításhoz és orvosi felszerelések – köztük egy defibrillátor – számára.

A közvélekedés szerint egy szupersportautó kényes, szeszélyes, és inkább csak fotózni jó, mintsem intenzív használatra. Ez a rendőrségi Lamborghini azonban rácáfolt erre. 350 000 kilométernyi autópályás hajsza, járőrözés és sürgősségi vonulás után is tökéletesen szolgál, ezért nem is cserélik le.

Érthető tehát a Polizia Stradale büszkesége. Ez a több mint 600 lóerős gép, amely képes 325 km/h feletti tempóra, egyben egy igazi igásló is, amely évekkel az első járőrszolgálata után is rendületlenül őrzi az utakat. Egyszerre nemzeti szimbólum és kőkemény célszerszám. Jelenleg is aktív, főként Bologna környékén, és bármikor készen áll egy újabb bevetésre.