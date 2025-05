Az olasz rendőrség különleges és életmentő küldetést hajtott végre durván egy héttel ezelőtt: egy 610 lóerős Lamborghini Huracánnal szállítottak két vesét Padovából Rómába, hogy időben eljuttassák azokat a transzplantációra váró betegekhez.

Az olasz rendőrség flottájában évek óta vannak Lamborghinik, amelyet kifejezetten sürgősségi feladatokat látnak el. Az egyenruhás Huracán most 500 kilométert tett meg Padovától Rómáig, szűk 2 óra alatt, átlagosan 233 km/órás sebességgel haladva. Az autóban megtalálható egy speciális szervhűtő és defibrillátorral is felszerelték. A több mint 230-as átlagtempó nyilvánvalóan azt jelenti, hogy egyes szakaszokon ennél jóval gyorsabban kellett közlekedniük. Ilyen bevetésénél már az üzemanyaggal is kalkulálni kell, mert a 83 literes tank gyorsan ürül.

Nem először vetették be ilyen célra a Huracánt, amelyben 5,2 literes, V10-es motor szolgáltatja a 610 lóerőt, maximális forgatónyomatéka 560 Nm 6500-as fordulattól. Az 1,4 tonnás, összkerékhajtású sportautó 3,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, végsebessége pedig meghaladja a 310 km/órát.

A szervszállítási programban több mint 200 rendkívüli közlekedési szolgálatot teljesített már az autó. Hogy közreműködhessen az ilyen típusú beavatkozásokban, a Lamborghini elülső csomagtartóját speciális hűtőberendezéssel látták el, amiben így szállíthatóak a transzplantációra szánt szervek. Ezen felül más feladatokat is ellát, többek között rendőrségi bevetéseken és közlekedésbiztonsági rendezvényeken vesz részt.