A tolóajtós autók évekig a családi közlekedés egyik legpraktikusabb megoldását jelentették, ma mégis egyre kevesebb ilyen modellt találni az újautó-kínálatban. Pedig a koncepció kényelmi és biztonsági szempontból is nehezen vitatható: a beszállás egyszerűbb, a gyerekülések kezelése kevésbé macerás, és szűk parkolóhelyeken sem kell attól tartani, hogy rányitjuk az ajtót a mellettünk álló autóra.

A tolóajtó legnagyobb erőssége épp abban rejlik, amiben eltér a hagyományos megoldástól: nem kifelé nyílik, hanem a karosszéria mentén hátracsúszik. Így nemcsak nagyobb, hanem teljesen akadálymentes nyílást ad.

A modern tolóajtók gyakran elektromosan működtethetők, ami nem csak kényelmi extra. Nagyobb autóknál kifejezetten fontos, hogy a nehéz ajtót ne kelljen kézzel húzni, ráadásul a sofőr akár a vezetőülésből is vezérelheti az ajtókat.

Ez biztonsági szempontból sem mindegy: a vezető eldöntheti, mikor és melyik oldalon biztonságos a kiszállás.

Mindezek ellenére a kínálat folyamatosan szűkül

Ennek egyik oka, hogy a tolóajtó kialakítása nem minden karosszérián megoldható: leginkább a dobozszerű, magas építésű autókhoz illik. Ide tartoznak az egyterűek, a magastetős kombik és a kisbuszok. Csakhogy ezek a kategóriák az utóbbi években háttérbe szorultak az SUV-k térnyerése miatt – olvasható az ADAC (Német Autóklub) vizsgálatában.

Korábban olyan modellek határozták meg a piacot, mint a Volkswagen Sharan vagy a Seat Alhambra, mára azonban mindkettő eltűnt, és nem is igazán érkezett helyettük közvetlen utód. Az egyterűek így szinte teljesen kiszorultak a kínálatból.

A helyüket részben a magastetős kombik vették át, amelyek ugyan haszonjárműves alapokra épülnek, de személyautóként is használhatók. Ezek általában ötülésesek, de hosszabb kivitelben akár hét személy szállítására is alkalmasak. Ebben a kategóriában még találni tolóajtós modelleket, például a Citroën Berlingót és testvérmodelljeit (Opel Combo, Peugeot Rifter, Toyota Proace City), amelyek viszonylag elérhető árú, praktikus családi autók.

Aki kisebb méretben keres hasonló megoldást, annak ma szinte egyetlen opció marad: a Ford Tourneo Courier. Hossza alig haladja meg egy kompakt ferdehátúét, mégis megkapta a tolóajtókat, ami ritkaságnak számít ebben a méretosztályban.

A magastetős modellek előnye a tágas utastér és a rengeteg pakolóhely, ugyanakkor kompromisszumokkal is járnak. A belső anyaghasználat gyakran egyszerűbb, a zajkomfort és az általános kényelmi szint pedig elmaradhat a klasszikus személyautókétól.

A skála másik végén a kisbuszok állnak, amelyek akár kilenc üléssel is elérhetők. Ezekben már komoly a térkínálatot és variálhatóság, sőt, felszereltségtől függően akár prémium élményt is adhatnak. Gondoljunk csak a Mercedes-Benz V-osztályra:

Persze a méret itt már hátrány is: városban, szűk parkolókban nehézkes velük a manőverezés, és a fenntartásuk sem olcsó. Ugyanakkor utazóautónak, családi kiruccanásokhoz vagy akár kempingezéshez kifejezetten ideálisak – nem véletlen, hogy gyakran ezekből készülnek lakóautók is.

Összességében tehát a tolóajtó továbbra is egy rendkívül praktikus megoldás, csak éppen rosszkor van rossz helyen: miközben az SUV-k uralják a piacot, az ehhez ideális karosszériatípusok lassan kikopnak.