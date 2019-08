A kor még jobban érződik odabent. A klasszikus négyórás VW-műszerblokk ma már ekkora VW-termékben nem szokott előfordulni, digitális-virtuális műszeregység pedig még csak nem is rendelhető az Alhambrához. A HMI 6,5 collos érintőképernyője ma már belépő szint, az Alhambránál pedig ez a maximum. Az anyagválaszték, a minőségérzet is nagyon 2010: tömör, de fénytelen és lélektelen, matt plasztikok vannak mindenütt. Az ergonómia viszont nagyon jó, ha nem figyelünk a látványra, nagyon is élhető és barátságos autó ez a nagy Seat. Világos belső kéne bele, az nagyon fel tudná dobni!

Családos emberek viszont mindent megbocsátanak a kocsinak a méreteiért cserébe. Még a rövid ülőlapú vezetőülést is. Ennyi hely, ráadásul ilyen okosan, józanul, jól használhatóan berendezve – látszik, hogy az Alhambra 2 az MPV-korszak csúcsán született. Az utastér variálhatósága példaértékű; az ember szemében összefutnak a könnyek, amikor meglátja, hogy a kedves Tervező még arra is gondolt, hogy a hétszemélyesre alakításkor a helyéről kipattintott csomagtér-fedő rolónak legyen helye a leghátsó üléstámlák mögött is és továbbra is elláthassa funkcióját: a poggyásztér elrejtését avatatlan szemek elől. Az is mágia, hogy a hétüléses Alhambrának a teljesen használható, pohártartókkal és konnektorokkal is ellátott leghátsó ülései mögé még sikerült begazdálkodni egy kisautó-csomagtartónyi rakodóhelyet. Éjszaka pedig nagyban segíti a ki-berakodást, esetleg a kocsiban pelenkázást, főzést, nagymosást (egyszóval bármit, ami egy igazi, valóban durván kihasznált családi autóban előfordulhat) a pazar kivilágítás, a sok erős fényű beltéri lámpa.

A klímatizálás csendes és hatékony, hosszú téli várakozásoknál jól jöhet a 450 ezres Webasto standfűtés, a zenehallgatáshoz pedig ebben az újabb Alhambrában már egész normálisan szóló audiorendszert kaptunk, a 2016-os tesztautó fárasztó dobozhangja odalett a fedélzeti elektronika tavalyi frissítésével.