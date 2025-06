Röviden – Használt autó: Volkswagen Sharan II (7N1, 7N2) Mi ez és mi történt vele a gyártása során? 2010-2022 között első- és összkerékhajtással, manuális vagy elektromos tolóajtóval gyártott nagy egyterű, a Sharan második generációja. Modellfrissítés 2015 nyarán, az Euro 6-os emissziós szabványt teljesítő új motorgenerációval, szíjas vezérlésű 1,4 TSI-vel. Melyik motor jó bele? Használt autóként dízellel és kézi váltóval a legmegbízhatóbb a Sharan. Szívó benzines nem volt hozzá. Mennyibe kerül?

Nagyjából 2,6 és 12 millió Ft között szórnak az árak, az Alhambra sem kerül kevesebbe. Mi van helyette? Például Ford S-Max és Galaxy II, Kia Carnival, Lancia/Chrysler Voyager, Renault Espace IV, SEAT Alhambra és a négy Eurovan (Citroën C8, FIAT Ulysse, Lancia Phedra, Peugeot 807) 2014-ben kifutó kései verziói.

15 éve már erős volt az SUV-kultusz, talán ezért is tanakodott a Volkswagen olyan sokáig, hogy kapjon-e utódot a Tourannál nagyobb egyterű. A tipródást jelzi az első Sharan és Alhambra 15 éves modellciklusa, de végül a VW is a folytatás mellett döntött. A crossoverek irányába tévelyedő Renault Espace V-tel szemben a Sharan második generációja klasszikus egyterű maradt a (nagy)családok örömére.

Mi van a lemezek alatt?

Technikája nagyrészt a 2005-ben bemutatott B6-os vagy 3C kódjelű Passatból illetve a kortárs Tiguanból származik, tehát a Sharan is a Golf V-ben, a második generációs Leonban, A3-ban Octaviában és a Superb II-ben bevetett PQ35-ös padlólemez elemeire épül. Bár 22 centit nőtt és 9,2 centimétert szélesedett is a modellváltással, a szilárdabb karosszéria 30 kg-mal könnyebb az elődénél.

Igen gazdag a motorkínálat. A belépőszint a CAV/CTHA vagy CZDA/DJKA kódjelű 1,4 TSI 150 lóerővel, felette a CCZA motorkódú 2,0 TSI jön 200 lóerővel, majd az 1984 köbcentis benzines 220 lóerővel és DEDA motorkóddal.

Dízelből 115 és 184 lóerő között volt sokféle, 136, 140, 150, 170 és 177 lóerős is. A kipróbált autóban a gyárilag 115 lóerős motor túl van egy érdemi teljesítménynövelésen, érzésre a 170-180 lóerős, 380-400 newtonméteres sávban lehet nagyságrendileg, mert a töltőnyomás gyors felépülése után az autó betyárosan megy. A forgalmi engedélye szerint 1867 kilós autó megengedett össztömege 2520 kg, a Sharan a belépő dízellel is kereken 2000 kilogrammos fékezett utánfutót vontathat.

Milyen autó a használt Volkswagen Sharan?

Ha a Sharant a hasonló méretű aszfaltterepjárókkal vetjük össze, akkor az egyterű lényegesen jobb családi autó. Ügyesebb a világból kihasított tér kihasználásában, az utastér variálhatóságában egyenesen lelépi a legtöbb SUV-t, amit megtold a csekélyebb gumizási költségekkel. Nem mintha mindez hatna a vásárlók többségére, de mi szóltunk.

Nem térünk ki részletesen a Sharan és a vele mindenben egyenértékű Alhambra tulajdonságaira, mert többféle hajtáslánccal is teszteltük őket új autóként, a teszteket megtaláljátok itt. A lényeg, hogy nagyon átgondolt, kitűnő családi autók. A középső üléssor három tagja 16 centis úton mozgatható előre-hátra, de van hatüléses kivitel is az ötszemélyes mellett.

A harmadik üléssor mögött is marad értelmezhető csomagtér, a hatodik-hetedik ülésen is méltósággal utazhat egy középmagas ember. A térkínálaton kívül a variálhatóság is kiváló a padlóba hajtható második és harmadik üléssorral illetve a ledönthető támlájú utas oldali első üléssel. Igényesek és tartósak az utastéri anyagok, jó a zajcsillapítás, a Sharan illetve az Alhambra is szép simán, de elég stabilan fut és igazán jók az üléseik.

Ötszemélyesként 2430, hét üléssel 2397 literes a bővített csomagtartó. 2610 literrel az előd ebben picit jobb volt, mert a kivett ülések nem foglalnak helyet, viszont nincsenek is nálad, amikor kellenének. A hétszemélyes csomagtere 300 literről indul mindhárom üléssort használva és 809 literes öt üléssel, míg az ötszemélyesben 955 literről megy fel 2430-ig.

Nagyon jól használhatóak a tolóajtók, amelyek sínjeit időnként tisztítani kell és a csúszó mechanika is megérdemli néha a zsírzást, különben az évek során megkophatnak az elemei. A tolóajtók beállítására is érdemes áldozni, hogy a többévnyi használat után esetleg kicsit logó, enyhén elálló ajtók díszléce ne érjen össze a leghátsó oldalablak alatti párjával.

Használt autóként erősen kérdéses a motorizált tolóajtók előnye. Abszolút kényelmesek ugyan, de ez a komfortextra a végállás-érzékelőktől az elektromos mozgatásig olyan hibalehetőségeket teremt, amivel nem találkoznak azok a családok, ahol kézzel nyitják-zárják az ajtókat.

A tulajdonos véleménye: Andrea, Volkswagen Sharan 2,0 TDI, 2016, 251 789 km PD TDI Touranunkat terveztük lecserélni, az utódjára legalább évi 30e km várt főleg hosszabb távon, sok csomaggal, kutyával. Ausztriában élünk, itt kerestük a család új autóját is kb. 6,1 millió forintos vagy 15 000 eurós keretből, kalkulálva az új gumik, a vezérléscsere és más kötelező műveletek árával. Első körben az S-Max és a Galaxy utolsó generációját nézegettük, de a Galaxy belső tere nem nyerte el a tetszésünket és sok volt a csomagtérajtón illetve az ajtók alján rozsdásodó példány. Az S-Max-ok pedig lényegesen drágábbak, amit nem akartunk vállalni. Maradt a Sharan és az Alhambra, bár a kereséskor még nem tudtuk, mekkora áldás lesz a kétoldali tolóajtó. Nyolc autót megnéztünk, volt köztük képről bombajó, élőben kissé lelakott példány, aztán kiválóként hirdetett autó a rozsda miatt javításokkal a két küszöbön és a tank környékén. A harmadik jégkáros volt és a nívópálca talán rövid lehetett, mert nem ért bele a motorolajba… Láttam ex céges autókat, erős olajfogyasztással, a 30e km-es olajcserere-periódust szigorúan betartva. Aztán egy szűkszavú hirdetésben láttam meg a képeken látható autót. Elsőgazdás, manuális váltóval, a kuplung, a kettős tömegű lendkerék és a vezérlés nemrégiben cserélve, egy nemdohányzó orvos garázsban tartott autója (tényleg így van). A motortér porszáraz, mindene működik, igazoltan cserélve az alkatrészek, téli-nyári gumiszett alufelnin, varázslatos, újszerű beltér. Vannak rajta karcok, húzások körben, egy 250 ezer km-es autónál nálam ez belefér, de a műszaki állapota ezt bőven ellensúlyozza. Az alján sehol sincs rozsda, sehol, mintha befóliázva élte volna eddigi éveit. Megvásárlása után váltóolajat és üzemanyagszűrőt cseréltettem rajta. Üresen az autó majd’ 1,9 tonnás, a valós fogyasztása 6-6,5 /100 km megpakolva. A harmadik üléssort nem használjuk ki, de a VW Sharan/SEAT Alhambra duónál csak ebben dönthető síkba a második üléssor a csomagtérrel, az ötülésesben nem, ami nagyon nagy előny tud lenni. Szerintem sokáig velünk marad, imádjuk a 7N-es Volkswagen Sharant. Mindenkinek csak ajánlani tudom!

Hibalehetőségek, Volkswagen Sharan 7N

Rozsdásodástól gyakorlatilag nem kell tartani, a csomagtérajtón sem barnul körbe az embléma vagy a kilincs környéke, mint a VW-konszern oly sok autóján. Korróziót a fenéklemez csomagtér alatti részén és főleg az ajtók alsó élén érdemes keresni, bár ott sem általános.

Motorok és motorbajok: jobb a TDI, mint TSI

Megbízhatósági és szervizelési szempontból egyértelmű az irány a hajtáslánc-lehetőségeken belül. Valamelyik dízel és a kézi sebességváltó kombinálásával áll össze a legalacsonyabb költséggel fenntartható párosítás, és ez nem csak a fogyasztás miatt van így.

A dízelek mechanikusan nagyon tartósak, gondot a kipufogógáz-ártalmatlanítás okozhat, jelesül a karbamidfolyadék szivattyúja és mint a többi márka modern dízel autóiban, itt is hibaforrás az AdBlue fűtése, amely az oldat megfagyását akadályozza meg. Ha szerencsétek van, csak az elektromos kábel ment tönkre, nem a fűtőszál a tartályban.

Megvan a varázsa a finoman járó TSI benzineseknek, főleg a duplakuplungos sebességváltóval párosítva, de hatványozottan több baj lehet velük, mint egy TDI-t akár DSG váltóval használva.

De azért a benzineseket se vegyük egy kalap alá! A 2,0 TSI-k jobbak, mint a láncos 1,4-es benzines. A legtöbb sebből a 2015-ig gyártott 1,4 TSI vérzik. Kettős feltöltése azt jelenti, hogy turbó és mechanikus feltöltő is nyomja a hengerekbe a levegőtöbbletet, ez az EA111-es sorozatú motor köztudottan a tulaj pénztárcájának ellensége, ráadásul vezérműláncbajok is sújthatják gazdagon.

Sokkal jobb motor a 2016-os modellévtől bevetett, EA211-es sorozatú négyhengeres benzines 1,4 TSI a szíjas vezérléssel, turbó és kompresszor helyett simán turbóval. Benzines szívómotort hiába keresnétek, olyan csak az elődben volt.

Ne fogyjon a hűtőfolyadék!

Minden motor turbófeltöltéses ebben a Sharan-generációban emiatt az olajnívó és a hűtőfolyadék szintjének gyakori ellenőrzésére oda kell figyelni. Egy tömítetlen vízpumpából könnyen következhet túlmelegedés és hengerfejhiba.

A motortérben van mit ellenőrizni, mert a dízel Sharanoknak három hűtőköre lehet, három vízpumpával és igen sok vízcsővel meg csőcsatlakozással, ami mind egy esély a folyadékveszteségre. A hűtőközeg apadását minden autóban komolyan kell venni, okának feltárásával és megszüntetésével, ami alól a használt Volkswagen Sharan sem kivétel.

A hűtőfolyadék fogyhat a vízkörrel hűtött kipufogógáz-visszavezetés hűtőjénél is, mint a BMW-kben, egy lényegi különbséggel. Ahogy Hendrick Dieckmann rámutatott az Auto Motor und Sport vonatkozó cikkében: a Volkswagenek nem gyulladnak ki ettől, szemben a BMW autóival.

Ha a gázolajszűrő tömítetlen, az nem a kijutó üzemanyag miatt gond, hanem az üzemanyagrendszerbe beférkőző levegő miatt, ami indítási nehézségeket okozhat.

Kényelmes és gyors a DSG, de lehetnek bajai

Akár dízel, akár benzines motorhoz kapcsolódik a kettős kuplungos automatikus sebességváltó, az olajos kuplungos DSG-váltókban az egyik kockázat az olajcserék elhanyagolása. 60 000 km a szűrő- és az olaj cseréjének felső határa.

Ezt túlhúzva a duplakuplungos automatikus váltóknak könnyebben lehet mechatronikahibája. Ha úgy hozza az élet, a kettős tengelykapcsolós kuplungegység cseréje is igen sokba kerül bennük. A DSG-k nagyrészt hatfokozatúak, a 2015 utáni összkerekes dízelekben találkozhattok hétfokozatúval.

A kézi váltókban lévő kettős tömegű lendkerék cseréje többnyire 180-250 ezer km között válik esedékessé. Van kiváltószett egytömegűre, amivel kaptok ugyan egy nagyjából örök lendkereket, de elveszik a kettős tömegű lendkerék rezgéscsillapító, kényelmi funkcióján kívül az a védelem is, amit a sebességváltónak biztosít.

Érdemes megmaradni a kettős tömegűnél, amiből a 150 lóerős, CUVC, DFLA vagy DLTA motorkódú dízelhez LUK és Valeo is van 115-135 ezer Ft körül. Kettős tömegű lendkerék a duplakuplungos sebességváltókban is van, csak nem ennyiért. Ugyanahhoz a modellhez ugyanannál a forgalmazónál 180 és 340 ezer forintos sávban találtok cserealkatrészt.

Dízelbajok: EGR, DPF, AdBlue-adagolás

Igényes a rozsdamentes dobbal megvalósított kipufogórendszer, itt elsősorban a motort és a váltó szétválasztó, egyben összekötő flexibilis csővel lehet gond. Sokkal nagyobb kiadás a dízelek részecskeszűrőjének és a benzinesek katalizátorának cseréje, ha szükség lenne rá. A dízelekben a kipufogógáz-visszavezető (EGR vagy AGR) szelepet a lerakódások miatt időnként tisztítani illetve cserélni kell.

Tisztább működésük mindenképp a karbamidfolyadékos nitrogénoxid-átalakítós dízelek mellett szól, de kisebb meghibásodási esélyük miatt preferálhatók az AdBlue-befecskendezés nélküli egyszerűbbek. Az adalékanyag betöltőnyílása alul van a csomagtér oldalfalában. Apropó csomagtér, az átvezetőkábel mellett víz juthat be a csomagtérajtóba, ami a fedél nyitásakor becsöpög a szépen kárpitozott csomagtérbe.

Nagy a teher a futóműnek és a fékeknek

Mivel a Sharan elöl nagyrészt a B6-os Passat és a Golf VII, hátul pedig a Golf V futóművét vette át, az autó jelentős önsúlya és 600 kg feletti terhelhetősége miatt a lengőkarszilentek és a gömbfejek csereérettségén ne lepődjetek meg használt autókban. A féktárcsák és a fékbetétek kopása is jóval intenzívebb, mint a márkatársak mázsákkal könnyebb autóiban.

Lengéscsillapítóból van sima és adaptív. A fejlettebb DCC-futóműves autókhoz egy első és egy hátsó lengéscsillapító a Bilstein, Boge, KYB, Monroe, Sachs gyártmányú utángyártott alkatrészek 25-37 ezer forintos árszintjével szemben 90-120 ezer forintos tétel, tehát a jobb kényelemnek és útfekvésnek megvan az ára.

Ellenőrizzétek a visszahívások végrehajtását!

Alvázszám alapján ellenőrizzétek, hogy az autó átesett-e a visszahívásos javításokon, nem volt belőlük sok. Az első kipipálandó tétel a Takata-gyártmányú vezető oldali légzsák vagy a légzsákot felfújó gázgenerátor cseréje legyen, aztán a dízeleknél a Volkswagen emissziós csalási botrányából fakadó módosítások átvezetése, ami a 2010-2015-ös korszaknál később gyártott Sharanokat is érintheti.

A KBA, a Német Szövetségi Gépjárműhivatal adatai szerint kis mennyiségben, de 2016-os és 2017-es gyártású használt Volkswagenen Sharanok is beleeshetnek a határértéken felüli emisszió korrigálását célzó intézkedésbe. A 2014-ben készült autóknál az első fejtámlák pozíción belüli rögzítését érintette kötelező szervizakció.

Használt Volkswagen Sharan árak

Nagyjából 2,6-2,9 millió forinttól jelennek meg a második generációs VW Sharanok a használtautó-kínálatban, zömmel 300-400 ezer kilométeres óraállással, de akadnak félmillió kilométeren felüli példányok is. A legolcsóbbak között viszonylag sok a benzines 1,4 TSI, de ezzel együtt a használtan megvehető 7N-es Sharanok jó része dízelmotoros.

4-5 millió forint között is zömmel negyedmillió kilométeres autókat hirdet tulajdonosuk, a jóval 100 ezer km alatti, öt évnél fiatalabb és igazolható előéletű egyterűk akár 10-12 millió forintba kerülhetnek.

Alternatívaként a SEAT Alhambra adja magát, de a spanyol testvérmodellek semmivel nem kerülnek kevesebbe. Valamivel alacsonyabb árban mozog a 2006 utáni Ford Galaxy, a 2022 és 2014 között gyártott Renault Espace IV. Még nagyobb családi autóként adja magát a Lancia Voyager és a Chrysler Grand Voyager azoknak, akik nem akarnak kisbuszt vagy áruszállítóból domesztikált autót választani, amilyen a FIAT Scudo és a Peugeot Expert Tepee.

A címben feltett kérdésre nincs egyetlen jó válasz. Egy három, vagy 4-5 millió forintba kerülő Suzuki SX4 S-Cross benzines motorral szinte biztos, hogy kisebb kiadásokkal fenntartható használt autó, mint ugyanannyiért egy 7N kódjelű VW Sharan. De aki ki tudja használni az utastér átrendezhetőségét, a három üléssort és a nagy egyterű kvalitásait hosszú távú utazóautóként, annak a 2010-2022 közötti Volkswagen Sharan valóban az egyik legjobb megoldás családi autóként, ha az adódó javítási költségeit nem összespórolni kell, hanem csak kivenni a bankból.