Szeptember eleje óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített autópálya-matricák után. Most pedig az Energiaügyi Minisztérium bejelentette:

a kényelmi díj eltörlésével, az első hat hónapban 1,7 milliárd forint maradt az autósoknál.Az éves szinten megtakarított összeg akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot.

Az autósok nevében köszönjük ezt a gáláns díjcsökkentést, azonban azzal sem árt tisztában lenni, hogy a környező országokhoz képest mennyibe került a pályahasználati díj Magyarországon.

Éves díj Éves díj (forintban) Ausztria 106 EUR 41 000 Ft Szlovénia 117 EUR 45 000 Ft Szlovákia 90 EUR 35 000 Ft Svájc 40 CHF 17 300 Ft Csehország 2570 CZK 41 200 Ft Magyarország 61 760 Ft 61 760 Ft

Hamarosan jön a folytatás: március 16-tól kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobilparkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat – olvasható a bejegyzésben.

A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, lehetővé vált, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen mobiltelefonnal lehessen fizetni a parkolási díjat. Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik indulása óta, de felülvizsgálták a működését. Ez azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, ha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli. Ez az összeg, amelyet a parkolási díjon felül az autósok számára telefonos vásárlásokkor felszámított a szolgáltató valamiféle plusz díjként.