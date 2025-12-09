Az európai autópályarendszerek két fő modell szerint működnek: vannak országok, ahol időalapú matricát kell vásárolni (például Ausztria, Szlovénia, Svájc vagy Magyarország), míg máshol a ténylegesen megtett távolság alapján fizetnek az autósok, ez az úgynevezett kapus-rendszer. (például Olaszország, Franciaország vagy Horvátország).

És mivel a napokban derült ki hivatalosan, mennyi lesz a Magyarországon a e-matricák ára 2026-ban, ezért összehasonlítottuk az árakat a “szomszédokkal”.

Éves autópályadíjak 2026-tól személyautókra:

Ezekben az országokban a matrica megvásárlása után korlátlanul használhatók az autópályák a megadott időszakon belül.

Éves díj Éves díj (Forintban) Ausztria 106 EUR 40 700 FT Szlovénia 117 EUR 44 000 FT Szlovákia 90 EUR 34 600 Ft Svájc 40 CHF 16 300 Ft Csehország 2570 CZK 40 700 Ft Magyarország 61 760 FT 61 760 FT

A táblázatból kiderül, hogy hazánkban magasan a legnagyobb az éves pályahasználat díj .

Az országos napi matrica 5550 forint, a 10 napos 6900 forint lesz, a havi pedig 11 170 forintba fog kerülni jövőre a D1 kategóriában. Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautók esetében.

