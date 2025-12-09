Az európai autópályarendszerek két fő modell szerint működnek: vannak országok, ahol időalapú matricát kell vásárolni (például Ausztria, Szlovénia, Svájc vagy Magyarország), míg máshol a ténylegesen megtett távolság alapján fizetnek az autósok, ez az úgynevezett kapus-rendszer. (például Olaszország, Franciaország vagy Horvátország).
És mivel a napokban derült ki hivatalosan, mennyi lesz a Magyarországon a e-matricák ára 2026-ban, ezért összehasonlítottuk az árakat a “szomszédokkal”.
Éves autópályadíjak 2026-tól személyautókra:
Ezekben az országokban a matrica megvásárlása után korlátlanul használhatók az autópályák a megadott időszakon belül.
|Éves díj
|Éves díj (Forintban)
|Ausztria
|106 EUR
|40 700 FT
|Szlovénia
|117 EUR
|44 000 FT
|Szlovákia
|90 EUR
|34 600 Ft
|Svájc
|40 CHF
|16 300 Ft
|Csehország
|2570 CZK
|40 700 Ft
|Magyarország
|61 760 FT
|61 760 FT
A táblázatból kiderül, hogy hazánkban magasan a legnagyobb az éves pályahasználat díj .
Az országos napi matrica 5550 forint, a 10 napos 6900 forint lesz, a havi pedig 11 170 forintba fog kerülni jövőre a D1 kategóriában. Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautók esetében.
Tudod, meddig jó a 2025-ös matricád? A Vezess korábbi cikkéből kiderül: