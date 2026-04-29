A skót Lakini Bolton ápolónő hétfőn adta le fekete Ford Focusát műszaki vizsgára egy helyi műhelybe. Az autó – amelyet a pár a Darth Vader után csak „Vader”-nak becézett – néhány órával később már a lángok fogságában volt az emelőn.

A BBC beszámolója szerint a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy esély nem volt kimenteni az autókat a műhelyből.

A lángok teljesen elpusztították az épületet, a tűzoltók egész éjjel dolgoztak, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését egy közeli benzinkútra és szupermarketre. Egy embert füstmérgezés gyanújával a helyszínen elláttak, komolyabb személyi sérülés nem történt.

Lakini és párja, Jerry Chalupnik épp vásárolni indultak, amikor meglátták az égő épületet.

„Amikor visszatétünk a műhelyhez, az már hatalmas fekete füstbe burkolózott – olyan volt, mint amikor rengeteg gumi ég” – mesélte Jerry.

Nemcsak egy autó veszett oda

A kocsi nemcsak közlekedési eszköz volt: Lakini ezzel járt dolgozni a glasgow-i kórházba, és ehhez kötődtek az első vezetési élményei is. A történet másokat is súlyosan érintett. A műhely egyik szerelője, David Mills minden szerszámát elvesztette a tűzben – egy több év alatt felépített, komoly értékű gyűjtemény semmisült meg. Barátai már adománygyűjtést indítottak a megsegítésére.

Lesz pénz, csak kérdés, mikor

A tulajdonos biztosítása fedezi az autó értékét, de egyelőre senki sem tudja, mikor jutnak hozzá a pénzhez. Addig Lakini ideiglenesen édesanyja autóját használja, de ez csak rövid távú megoldás.

A rendőrség szerint nincs jele szándékos gyújtogatásnak, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják.